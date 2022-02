Gestohlenes Fahrrad gefunden

In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike aus dem Hof eines Hauses in der Rheinallee in Bad Hönningen.

Am Montagmittag befand sich der Geschädigte auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rheinbrohl und erkannte am Fahrradständer sein entwendetes Fahrrad. Als er den vermeintlichen Nutzer des Fahrrades ansprach, verließ dieser schnellen Schrittes die Örtlichkeit. Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an.



