Geschwindigkeitsüberwachungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Die Messstellen sind aufgrund von Bürgerbeschwerden festgelegt worden.



Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in der Rheinstraße in Horhausen eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf 50 km/h begrenzt.

Gemessen wurde der aus Richtung Willroth kommende Verkehr.

Hierbei ahndeten die Beamten 2 Geschwindigkeitsverstöße (67 und 61 km/h) und kontrollierten 13 weitere Fahrzeuge.

Bei den Kontrollen sind keine weiteren Verstöße festgestellt worden.



Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:15 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zudem in Puderbach, Ot. Niederdreis, Brückenstraße eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Dort ist die Geschwindigkeit im Messbereich innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf 50 km/h begrenzt.

Bei den 22 gemessenen Fahrzeug sind erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden.



