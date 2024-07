Geschwindigkeitsüberwachung

Im Verlauf der Donnerstagnacht führten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 42 in Erpel durch.

Schwerpunktmäßig wurde hierbei der aus Neuwied kommende Verkehr gemessen, welcher die Ortsdurchfahrt in Fahrtrichtung Bonn befuhr.



Im Ergebnis wurden innerhalb einer Stunde insgesamt vier Fahrzeugführer gemessen, welche die Geschwindigkeit oberhalb der Toleranzgrenze überschritten.

Alle vier erwartet ein empfindliches Bußgeld; einen von ihnen sogar ein Fahrverbot.



