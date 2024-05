St. Katharinen Notscheid (ots) – Am Montagnachmittag führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Hochstraße durch.

Anzeige

St.-Katharinen Notscheid (ots) –



Am Montagnachmittag führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Hochstraße durch. Von 1110 gemessenen Fahrzeugen waren 113 zu schnell unterwegs. Die Verkehrsordnungswidirigkeiten werden von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell