Dierdorf

Geschwindigkeitsüberwachung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus von 23:30 Uhr bis 00:40 Uhr eine Laser – Geschwindigkeitsmessung in der Neuwieder Straße in Dierdorf durch.