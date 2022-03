Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften

Am Mittwochvormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in Rengsdorf und in Dierdorf Geschwindigkeitskontrollen durch.





Dierdorf – Bei der Messung in der Westerwaldstraße. in Rengsdorf sind erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. In diesem Zusammenhang ahndeten die Beamten jedoch 4 Gurt- und 3 Mobiltelefonverstöße.



Bei der anschließenden Messung in der Puderbacher Straße in Dierdorf, Ot. Wienau, sind 2 Geschwindigkeitsverstöße und 2 Gurtverstöße geahndet worden.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 77 km/h.



