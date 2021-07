Linz, L 256 (ots). Gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus führte die Polizeiinspektion Linz am Nachmittag des 04.07.21 Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Messstelle befand sich in Linz, L 256, Höhe Krankenhaus.

Bei erlaubten 50 km/h wurde der Tagesschnellste mit bereinigten 82 km/h gemessen.

Neben einer Vielzahl an Verwarnungen wurden aufgrund der Messungen 3 Bußgeldverfahren eingeleitet.



