Geschwindigkeitsmessung und Schulwegüberwachung

Die Geschwindigkeitsüberwachung wurde auf der Bundesstraße 413 im Einmündungsbereich der Landesstraße 267 durchgeführt. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 70 km/h begrenzt. Bei regnerischen Wetter und hohem Verkehrsaufkommen sind 4 Fahrzeuge im Verwarngeldbereich gemessen worden. Die schnellste Messung betrug 87 km/h.

Bei einer Schulwegkontrolle am Schulkomplex in Dierdorf und Fußstreifen im Industriegebiet Dierdorf blieb es erfreulicherweise bei Kontaktgesprächen. Es sind keine Verstöße festgestellt worden.



Bei einer Schulwegkontrolle in der Steinstraße in Horhausen kontrollierten die Polizeibeamten 15 Fahrzeuge. Hierbei sind 2 Verstöße im Verwarngeldbereich und 1 Verstoß im Ordnungswidrigkeitenbereich geahndet worden.



