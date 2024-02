Geschwindigkeitsmessung auf der B42

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

/07.02.2024) eine Geschwindigkeitsmessung in der Rheinallee (B42) in Erpel durch. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Verfolgung von schwerwiegenden Geschwindigkeitsverstößen, die aus der Masse der Alltagsverstöße herausragen.

Insgesamt wurden fünf erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Das schnellste gemessene Fahrzeug wurde mit 110 km/h bei erlaubten 50 km/h in der Ortslage gemessen. Die betreffenden Fahrzeugführer erwarten Bußgelder und teilweise auch Fahrverbote.



