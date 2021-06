Geschwindigkeitsmessung

Linz und Bad Hönningen (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion in Linz wurden am gestrigen Morgen Geschwindigkeitsmessungen mit der Laserpistole durchgeführt.

Zunächst wurde der Verkehr in Bad Hönningen, in der Straße Im Strang, gemessen. Hierbei wurden in einem Zeitraum von 40 Minuten insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße, sowie eine verbotswidrige Handynutzung, festgestellt. In der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:50 Uhr maßen die Beamten dann den Verkehr auf der B 42 in Linzhausen, dortiger Fußgängerüberweg. Insgesamt konnten hier drei Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell