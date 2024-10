Geschwindigkeitskontrollen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) – Am Donnerstag, 24.10.2024, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Eichelhardt, Siegener Straße, durch.