St.-Katharinen (ots) –



Am Späteren Donnerstagabend führte die Linzer Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Linzer Straße in St.-Katharinen durch. Innerhalb von 30 Minuten wurden insgesamt fünf Verstöße festgestellt, die mit Verwarnungen und Bußgeldverfahren sanktioniert wurden. Der Schnellste war mit seinem Pkw bei erlaubten 50 km/h mit 103 km/h unterwegs. Die 21-jährige Fahrerin aus Unkel erwartet neben einem satten Bußgeld auch ein Fahrverbot.



