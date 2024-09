Döttesfeld

Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen in Döttesfeld

Polizeidirektion Neuwied

Am Montag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Hauptstraße in Döttesfeld Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch.