Im Steigungsstück in Richtung Ehlscheid wurde der PKW VW Golf in Höhe des ehemaligen Waldschwimmbades von einem silberfarbenen Mercedes SLK überholt. Auf der Gegenfahrspur kam aus Richtung Ehlscheid kommend ein PKW gefahren, der ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fuhr. Der entgegenkommende PKW musste abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der überholende Mercedesfahrer fuhr zügig weiter in Richtung Ehlscheid. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen PKW. Das amtliche Kennzeichen ist zurzeit nicht bekannt. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



