Geparktes Fahrzeug beschädigt und anschließend unerlaubt entfernt

Linz am Rhein (ots). Am Freitag, den 18.10.2024 zwischen 07:00 – 13:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten PKW.

Der rote Kleinwagen war zunächst bis 13:15 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Straße „Am Gericht“ geparkt. Anschließend war das Fahrzeug noch kurzzeitig am örtlichen EDEKA-Markt abgestellt, bis der Schaden letztlich von der Fahrzeughalterin bemerkt wurde. Die unfallverursachende Partei hatte sich weder der bei der Polizei noch bei ihr gemeldet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



