Gemeinschaftlicher Angriff auf einen jungen Mann

In der Nacht von Samstag, den 20.11.2021 auf Sonntag, den 21.11.2021 kam es gegen 01:00 Uhr in der Hauptstraße in Alsdorf zu einem offenbar grundlosen Angriff auf einen jungen Mann.



Nach Angaben des Geschädigten habe er aus Versehen einen dort stehenden Jugendlichen angestoßen, sich entschuldigt und sei trotz allem an den Hinterkopf geschlagen worden und zu Boden gefallen. Dort traten der Jugendliche und sein ebenfalls jugendlicher Begleiter längere Zeit auf den Geschädigten ein und trafen diesen auch am Kopf. Der Geschädigte wurde an Kopf und Nacken verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre, 180-185cm, blond-braune Haare (eine Person hatte kürze, gelockte Haare), sportliche Kleidung, europäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wg. gefährlicher Körperverletzung.

Wer kann Hinweise zu den noch unbekannten Tätern oder zum Tathergang geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02742 – 9260.



