Gemeinschädliche Sachbeschädigung zum Nachteil einer Grundschule / Hoher Sachschaden

Linz am Rhein (ots). In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 16.02.2024, 15:00 Uhr, bis Samstag, den 17.02.2024, 09:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil der Bürgermeister-Castenholz-Grundschule in Linz am Rhein.

Mehrere Gebäudeteile, Fenster und Türen wurden nachhaltig mittels Graffiti beschädigt. Das erhebliche Ausmaß macht voraussichtlich umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Fassade notwendig. Fenster und Türen sind teilweise wirtschaftlich totalbeschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



