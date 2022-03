Geldbörsendiebstahl in Einkaufsmärkten

Dierdorf, Horhausen (WW) (ots) – Am Montagnachmittag, 14:00 Uhr, wurde der Geschädigten in einem Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf eine Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet.



Der vermutliche Täter hielt sich ca. 2 Minuten lang dicht neben der Geschädigten an den Regalen des Einkaufsmarktes auf.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 150-155 cm klein, untersetzt, dunkler Teint, 15-20 Jahre alt, schwarzes, kurz geschnittenes Haar, trug eine braune Jacke.

In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente und ein geringer Bargeldbetrag im unteren 2-stelligen Bereich.



Um 16:00 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Horhausen (WW), Landblum.

Die Geschädigte wurde durch ein Gespräch abgelenkt. Währenddessen entwendete ein Komplize ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche.

In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente und ein geringer Bargeldbetrag im unteren 2-stelligen Bereich.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



