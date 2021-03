Geldbörsendiebstahl im Lidl Markt in Unkel

Am Freitag, 19.03.2021 kam es zwischen 11 Uhr und 11:36 Uhr im Lidl-Markt in Unkel zu einem Geldbörsendiebstahl.

Der Täter entnahm unbemerkt aus der Handtasche der Geschädigten die Geldbörse. Diese bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte.

Wer kann Angaben zur Tat machen oder wer hat eine verdächtige Person in der vorgenannten Uhrzeit im Lidl-Markt bemerkt?



Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0

@: pilinz.wache@polizei.rlp.de



