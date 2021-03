Geldbeutel weg? Die Polizei informiert

Die Betroffenen lassen offene Taschen einfach im Einkaufwagen stehen oder wertvolle Sachen sichtbar im Auto liegen.

Das verleitet Gelegenheitsdiebe und ganz besonders professionelle Diebe dazu zuzugreifen. Passen Sie immer auf Ihre Geldbörse auf, gerade da, wo viele Menschen um Sie herum sind. Am besten halten Sie es verschlossen nah am Körper. Diebe versuchen oft, ihr Opfer vorher abzulenken. Seien Sie gerade dann sehr aufmerksam. Lassen Sie auch nichts offen im Fahrzeug liegen. Geben Sie diese einfachen Hinweise an Ihre Bekannten weiter, damit so viele wie möglich aufpassen.



