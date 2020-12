Im Zeitraum vom 02.07. bis 08.07.2020 wurden beide zuvor entwendeten EC-Karten 8 mal zur Nutzung an Geldautomaten im Bereich der Stadt Neuwied/Stadtteil Heimbach-Weis sowie zum Einkauf in einem Baufachmarkt eingesetzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7656EUR.



Zu den erfolgten Geldabhebungen konnten Lichtbilder des bislang unbekannten Geldabhebers erlangt werden. Weitere Informationen und das veröffentlichte Lichtbild können folgendem Link entnommen werden:



https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/unbekannter-geldabheber-in-neuwied/



Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen?



Hinweise an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 oder per E-Mail an kineuwied@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



