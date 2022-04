Gekentertes Boot auf dem Rhein

Am Sonntag, 17.04.2022, meldet sich ein Anrufer bei der Polizei Neuwied und meldet ein gekentertes Boot im Rhein Höhe Kilometer 607, mehrere Personen würden sich aktuell an das Boot klammern.



Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten und zufällig anwesende Passanten das gekenterte Ruderboot festgestellt und am Pegelturm aus dem Rhein gezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich alle 5 Insassen unverletzt am Boot fest.



Unfallursächlich war eine Boje, welche durch die Steuerfrau übersehen wurde.



Rückfragen sind an die Wasserschutzpolizei zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell