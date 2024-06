Gefährliches Überholmanöver auf der L280, Fahrerin unter Btm-Einfluss

Anzeige



Laut einer Zeugin wurde diese zunächst von einem Golf, besetzt mit einer jungen Fahrerin, in einer Kurve bei herrschenden Gegenverkehr überholt. Die Zeugin musste eine Vollbremsung einleiten um dem Golf das Einscheren zu ermöglichen. Dieser wäre ansonsten mit einem entgegenkommenden LKW kollidiert. In der sich daran anschließenden Kurve folgte dem Golf ein silberner BMW mit überhöhter Geschwindigkeit und nicht weniger riskantem Fahrstil, der ebenfalls mit einer jungen Frau besetzt war. Laut der Zeugin lieferten sich der Golf und der BMW offensichtlich ein Rennen über die L280.

Die Polizei aus Betzdorf und Wissen führten Ermittlungen an den Halteranschriften durch.

Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin des BMW bereits einige Male wegen erheblichen Verkehrsverstößen aufgefallen war. Die Fahrerin des VW Golf wies drogentypische Auffallerscheinungen auf. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Es wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.



Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen bzw. Geschädigten.

Hinweise werden an die Polizei Betzdorf Te.: 02741/9260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell