Bruchhausen, L 253 und Hammerstein B 42 (ots) – In zwei Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Linz gegen Fahrzeugführer, die am gestrigen Tage jeweils gefährliches Fahrverhalten zeigten.





Im ersten Falle befuhr um 09:20 eine 37 jährige Frau die L 253 bei Bruchhausen, aus Richtung Rhein kommend.

Ihr begegnete ein schwarzer BMW, welcher links fuhr.

Aufgrund der Bremsung der aufmerksamen Frau und einem ruckartigen Zurücklenkens des BMW Fahrers konnte ein Zusammenstoß gerade so vermieden werden.

Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrers werden durchgeführt, Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz.



Im zweiten Falle beobachteten Polizeibeamte der Polizei Linz auf ihrer Streifenfahrt um 17:00 Uhr ebenfalls einen BMW. Der 23 jährige Fahrer überholte Höhe Hammerstein trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge.

In Leutesdorf konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld als Folge der Ordnungswidrigkeitenanzeige.



