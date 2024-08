57518 Alsdorf

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

57518 Alsdorf. Hauptstraße (ots) – Am Donnerstag, dem 22.08.2024 gegen 19 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Alsdorf, auf Höhe der dortigen Bell Oil Tankstelle, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.