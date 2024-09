Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitagabend bemerkte eine Polizeistreife auf der B 42 ein Blitzen beim Vorbeifahren.

Anzeige

Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter eine Radarattrappe in einem Baum befestigt hatten, die mit einem automatisch auslösenden Blitzlicht ausgestattet war. Die Beamten stellten die Attrappe sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ein, da durch das starke Aufblenden des Gerätes eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell