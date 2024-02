Gefährliche Überholmanöver – Zeugensuche

Am Donnerstagmorgen, 08.02.2024, gegen 10 Uhr, kam es in Betzdorf im St. Barbara-Tunnel zu mehreren Verkehrsverstößen.

Am Donnerstagmorgen, 08.02.2024, gegen 10 Uhr, kam es in Betzdorf im St.-Barbara-Tunnel zu mehreren Verkehrsverstößen. Ein Pkw der Marke Mercedes fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte mehrere andere Autos, wodurch es zu riskanten Situationen kam.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/ 9260 zu melden.



