Gefährliche Körperverletzung bei Karnevalsveranstaltung

Am 11.02.2024 um 00:33 Uhr erreichte die Polizeiinspektion in Betzdorf ein Notruf vom Veranstalter der Karnevalsveranstaltung in Scheuerfeld.

Dieser teilte mit, dass vier junge Männer südosteuropäischen Phänotyps dabei beobachtet wurden, wie sie gegen das Karnevalszelt urinierten. Der 26-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Kirchen sprach die Personen an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Plötzlich zogen alle vier Personen Teleskopschlagstöcke. Eine der Personen schlug dem Geschädigten mit dem verbotenen Gegenstand auf den Kopf, wodurch eine Platzwunde entstand. Anschließend flüchteten die vier Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei in Betzdorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Zu bemerken bleibt, dass die eingesetzten Beamten bei der Sachverhaltsaufnahme massiv von Veranstaltungsteilnehmern belästigt wurden, was die Ermittlungen unnötig erschwerte.



