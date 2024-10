Gefährdung durch einen PKW-Fahrer auf der B8 – Zeugenaufruf

Anzeige

Dieser soll mehrfach die Mittellinie überfahren und hierdurch den Gegenverkehr gefährdet haben.



Der Fahrzeugführer konnte später durch eine Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Zeugen und Geschädigte der gefährlichen Verkehrssituationen werden gebeten sich mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681/9460 oder per Mail, pialtenkirchen@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell