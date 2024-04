Gefährdung an Fußgängerüberweg

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Samstagnachmittag ereignete sich ein gefährliches Fahrmanöver an der Bundesstraße 42 in der Ortsdurchfahrt Linz.