Bad Hönningen

Geburtstagsparty in Gaststätte / Verstoß Corona-Verordnung

Am Montagabend meldeten Anrufer der Linzer Polizeiinspektion, sie würden an einer Gaststätte in Bad Hönningen Personen wahrnehmen, welche dort augenscheinlich Blumen und Geschenke in der Hand hielten.