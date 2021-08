Gebhardshain – Verkehrsunfallflucht auf Kirchplatz

Am 27.08.21 wurde bei der Polizei in Betzdorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Der 38-jährigen Geschädigten zufolge habe diese ihren Pkw, einen schwarzen Ford Focus, am gleichen Tag zwischen 08:00 Uhr bis 08:45 Uhr in einer Parkbucht auf dem Kirchplatz in Gebhardshain abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Pkw stellte sie dann eine Beschädigung am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe wird mit mindestens 1500 Euro angegeben. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallfucht aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter: 02741 926-0.



