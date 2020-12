Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 08:50 Uhr

Gebhardshain

Gebhardshain- Unfall auf Parkplatz

Am 11.11.2020, gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34-jährige mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wissener Straße in Gebhardshain.