Gebhardshain – Körperverletzung und Beleidigung im Straßenverkehr

Auf der Strecke überholt sie etwa im Bereich der Ortslage Altenbrendebach einen vor ihr fahrenden Pkw und fährt hiernach zu ihrem Wohnhaus in Gebhardshain.

Offenbar über das Überholmanöver derart erbost, fährt ihr der Fahrer dieses Pkw bis vor ihre Wohnanschrift hinterher, steigt dort ebenfalls aus und schlägt der Frau unvermittelt ins Gesicht. Zudem wird ihr von dem Mann noch ins Gesicht gespuckt.

Dann setzt er sich in sein Auto und fährt davon. Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt:

- männlich

- ca. 170 cm groß

- Bart

- braune Augen

- mit Jeanshose bekleidet

- ausländisches Erscheinungsbild

- Sprach gutes Deutsch, aber mit Akzent.

Bei dem Pkw habe es sich um ein Mercedes Coupé in der Farbe grau oder beige gehandelt, vermutlich mit Kennzeichen GL- für den Zulassungsbezirk Rheinisch-Bergischer Kreis.

Die Polizei Betzdorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 02741 926-0 zu melden, die etwas zu dem Fahrer oder dem genutzten Fahrzeug sagen können.



