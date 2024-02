Gaststättentür beschädigt

Am Samstagabend beobachtete eine Zeugin einen Mann, welcher zu der Eingangstüre zu einer Pizzeria ging und diese öffnen wollte.

Nachdem er feststellte, dass diese geschlossen war, trat er gegen die Verglasung und beschädigte die Tür. Danach entfernte er sich von der Örtlichkeit. Laut Zeugenbeschreibung trug der Mann eine auffallend gelbe Jacke. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



