Garagenbrand in Linz

Als Brandursache dürfte angebranntes Fett aus einer Pfanne in Betracht kommen, welches zuvor durch die Bewohner in eine in der Garage stehende Tonne geschüttet wurde und sich anschließend entzündete. Ein größerer Gebäudeschaden konnte letztlich durch die schnell eingetroffenen Kräfte abgewendet werden. Insgesamt befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Linz, Leubsdorf und Ockenfels im Einsatz.



