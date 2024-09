Bad Hönningen

Garage aufgebrochen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbohren eines Schließzylinders Zutritt zu einer Garage an einem Wohnhaus In der Au. Dort entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und mehrere Akkus für elektronische Werkzeuge.