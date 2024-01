Fußgängerin durch PKW angefahren

Am 17.01.24 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus Vettelschoß mit seinem PKW die L252 in Richtung Vettelschoß.

Symbolbild Foto: dpa

In Höhe der Hauptstraße 1a ging eine Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand. Der PKW-Fahrer bemerkte diese und versuchte auf der schneebedeckten Fahrbahn auszuweichen. Dies misslang jedoch und die Fußgängerin, eine 47-jährige aus Vettelschoß, wurde von dem PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt diese einen Armbruch und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Beim Ausweichmanöver des PKW stieß dieser noch gegen einen geparkten PKW, welcher weitere PKW durch den Zusammenstoß zusammenschob.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell