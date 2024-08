Fußgänger von Radfahrer geschlagen

Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, befand sich ein 49-jähriger Mann aus Bad Hönningen in der Nähe der Fähre, um mit seinen Hunden spazieren zu gehen.

Nach Angaben des Mannes näherte sich ein Radfahrer mit relativ hoher Geschwindigkeit. Nachdem er dem Radfahrer zugerufen habe, er solle seine Geschwindigkeit anpassen, habe der Radfahrer angehalten und dem Hundebesitzer ohne Kommunikation ins Gesicht geschlagen. Danach habe sich der Radfahrer entfernt. Der Geschädigte beschreibt den Mann wie folgt: Ca. 30-40 Jahre alt, südländische Erscheinung, dunkle Bekleidung, unterwegs mit einem dunklen E-Bike.



