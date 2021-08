Fundunterschlagung eines Portemonnaie

Am Donnerstag, den 12.08.2021, kam es gegen 20:40 Uhr in Horhausen (Westerwald) auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes zur Fundunterschlagung eines zuvor verlorenen Portemonnaie.





Nach Zeugenaussagen wurde das Geld entnommen und das Portemonnaie in einen Müllbehälter geworfen. Das Portemonnaie konnte bislang nicht aufgefunden. Der Verlierer des Portemonnaie, ein älterer Mann, ist der Polizei bislang namentlich nicht bekannt.



Der Verlierer wird gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



