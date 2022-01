Fundunterschlagung

Am Montagmorgen tankte ein 49-jähriger Mann aus Swisttal seinen Pkw an einer Tankstelle in Unkel.

Nach dem Tankvorgang vergas er seine Geldbörse auf dem Pkw-Dach und fuhr wieder auf die B 42. Als ihm nach kurzer Zeit das Malheur bewusst wurde, fuhr er zur Tankstelle zurück, konnte die Geldbörse aber nicht mehr vorfinden. Die Ermittlungen zur Identifizierung eines Tatverdächtigen dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



