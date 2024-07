Fund eines Kleinkraftrades – Zeugenaufruf

57518 Alsdorf. Verlängerung Weitefelder Garten / Waldweg (ots) – Durch eine Mitteilerin wurde die Polizeiinspektion Betzdorf auf ein versteckt abgestelltes Kleinkraftrad in einem Waldgebiet im Bereich der Verlängerung des „Weitefelder Gartens“ in Alsdorf aufmerksam gemacht.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das blau-weiße Kraftfahrzeug der Marke „Honda“ nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen war. Zudem war das Kraftfahrzeug dort augenscheinlich gezielt abgestellt worden. Es dürfte sich um ein älteres Modell handeln.

Da die Eigentumsverhältnisse bis dato nicht geklärt werden konnten, wurde das Kraftfahrzeug sichergestellt.

Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



