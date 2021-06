Kirchen

Führerloser PKW versperrt Parkplatzausfahrt

Am 18.06.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der hiesigen Polizeidienststelle ein PKW, Opel Corsa, gemeldet, welcher sich offenbar auf einem Parkplatz an der Brückenstraße in Kirchen verselbständigt hatte und rückwärts von seinem Stellplatz gegen eine Schutzplanke gerollt war.