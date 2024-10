Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Am Montagabend befuhr ein 30-jähriger Mann aus Linz mit seinem Pkw die Hochstraße in Notscheid.

Am Montagabend befuhr ein 30-jähriger Mann aus Linz mit seinem Pkw die Hochstraße in Notscheid. Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest, was durch einen Schnelltest vor Ort bestätigt wurde. Dem Mann wurde eine Blutporbe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



