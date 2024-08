Führen eines Pkw unter DRogeneinfluss

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am Montagabend meldete ein Zeuge einen Pkw auf der B 42 von Richtung Rheinbrohl in Richtung Linz, der in unsicherer Fahrweise aufgefallen sei.