Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

St. Katharinen Notscheid (ots) – Am Dienstagmorgen wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei in Notscheid kontrolliert.

St.-Katharinen Notscheid (ots) –



Am Dienstagmorgen wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei in Notscheid kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle ergab sich für die Polizei der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.



