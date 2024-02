Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagabend fiel Beamten der Linzer Polizeiinspektion im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass die 20-jährige Fahrerin aus der Ortslage St. Katharinen unter dem Einfluss von Drogen steht.

Linz am Rhein (ots) –



Am Donnerstagabend fiel Beamten der Linzer Polizeiinspektion im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass die 20-jährige Fahrerin aus der Ortslage St.-Katharinen unter dem Einfluss von Drogen steht. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobe an. Gegen die Frau wurden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.



