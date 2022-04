Führen eines Pkw unter DRogeneinfluss

Am Dienstagabend wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß in der Hochstraße in St. Katharinen von der Linzer Polizei kontrolliert.

Am Dienstagabend wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß in der Hochstraße in St.-Katharinen von der Linzer Polizei kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass der Fahrer drogentypische Anzeichen zeigte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Person wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden.



