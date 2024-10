Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen

Anzeige

Zunächst befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bonn mit seinem Pkw gegen 19:45 Uhr die B 42. In Höhe Leubsdorf wurde der Mann von der Polizei kontrolliert, wobei diese Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Später gegen 00:45 kontrollierte die Polizei einen ebenfalls 23-jährigen Mann, der mit seinem Pkw die Asbacher Straße in Linz befuhr. Auch hier stellten die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum fest, so dass eine Blutprobe entommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde.



