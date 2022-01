Erpel

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Drogen

Am Sonntagabend befuhr ein 29-jähriger Mann aus Eschweiler mit seinem Pkw die B 42. In der Ortslage Erpel kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion in Linz den Pkw und stellten Hinweise auf Drogenkonsum fest.